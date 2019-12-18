Региональный оператор Саратовской области филиал АО «Управление отходами» вошел в ТОП-10 рейтинга лучших региональных практик, составленный ППК «Российский экологический оператор». Рейтинг был презентован в рамках Международной выставки-форума «Чистая страна».

Эксперты особо отметили проведенную Региональным оператором Саратовской области работу по легализации потоков ТКО и загрузке современных комплексов в зоне деятельности 1, а также активное взаимодействие с общественными организациями и образовательную программу филиала АО «Управление отходами».

Методика анализа деятельности региональных операторов «Красный крест» выявляет качество оказания коммунальной услуги региональным оператором, устойчивость в предоставлении услуги, профессиональные компетенции регоператора и умение выстроить диалог с потребителями.

В то же время федеральные эксперты выделили типовые и специфические проблемы, региональных операторов. В качестве отраслевых проблем Саратовской области отмечены низкая стоимость транспортирования ТКО для мусоровывозящих компаний, слабое противодействие работе нелегальных перевозчиков мусора и уклонение юрлиц от заключения договоров с регоператором. По мнению экспертов, все эти вопросы можно урегулировать на региональном уровне.

— Мы гордимся профессиональной экспертной оценкой со стороны Российского экологического оператора. Задача, стоящая перед всеми регоператорами – создание новой отрасли. Совместно с Правительством области, муниципальными органами власти и общественными организациями проводится огромная работа. Сейчас перед регионами ставится задача повышения качества коммунальной услуги по обращению с ТКО и развитие объектов глубокой переработки отходов. Только благодаря активному взаимодействию регион может закрепиться на высоком уровне и качественно реализовать программы национального проекта «Экология», – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.