Контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» проанализировал структуру обращений и телефонных звонков, поступающих от жителей Саратовской области в 2021 году. Ежедневно обрабатывается до 1000 звонков. Лидирующими темами от физических лиц остаются вопросы начислений и корректировок данных лицевых счетов, при этом отмечается рост обращений на экологическую тематику. Так, в преддверье новогодних праздников жители вновь заинтересовались процессом утилизации новогодних деревьев и даже просят совета: выбрать искусственную елку или натуральную. Увеличилось количество обращений по вопросам расширения географии раздельного сбора отходов, установки сеток для ПЭТ-бутылок. Отметим, что Саратовская область вошла в число лидеров по охвату населения раздельным сбором, о чем летом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

-Саратовцы всё чаще интересуются вопросами экологии. Это отрадно, и мы чувствуем свою ответственность в вопросах разъяснительной и просветительской работы. Все новогодние деревья будут вывезены с контейнерных площадок для последующего измельчения через специальный шредер. Благодаря специфике наших полигонов и технологии захоронения, перегнивание происходит значительно быстрее и уже через 2-3 месяца от них не останется и следа. Говоря о раздельном сборе, напомню, что в ближайшее время нами запланирована установка 290 сеток для ПЭТ-бутылок на территории Саратова, что дополнительно повысит доступность РСО для жителей, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросам деятельности Саратовского регоператора АО «Ситиматик» жители области могут обратиться в контакт-центр по телефону: 8 (8452) 25-64-90.