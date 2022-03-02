Саратовский филиал АО «Ситиматик» напоминает, что с 9 февраля 2022 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «Об утверждении порядка накопления ТКО». Приказом установлено, что собственникам крупногабаритных отходов необходимо складировать их в бункеры или на специальных площадках для КГО. Складирование рядом с контейнерами, в особенности на тротуарах и проезжей части, а также в сами контейнеры для ТКО не допускается.

Кроме того, в контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы (включая тлеющие сигаретные окурки), осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, автомобильные покрышки, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Также с 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минприроды РФ «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности». В соответствии с ним, отходы от аккумуляторных батарей, как простые батарейки, так и автомобильные аккумуляторы, запрещено накапливать с какими-либо другими отходами, тем более выбрасывать на контейнерные площадки для ТКО. Как и аккумуляторы, отходы шин, покрышек и камер также должны передаваться тем юридическим лицам и предпринимателям, которые обеспечат их последующую передачу переработчикам. Это могут быть специализированные магазины, пункты приема, мастерские и т.д.

-В Саратовской области приказом регионального министерства уточнены правила раздельного сбора и накопления отходов, усиливается и федеральная нормативная база. Обращение с отходами I-II классов опасности теперь возложено на Федерального экологического оператора, что позволит улучшить работу по их последующей переработке, но только при условии соблюдения установленных правил и раздельного накопления. Мы ожидаем, что управляющие организации, производители и продавцы товаров ответственно отнесутся к вопросу охраны окружающей среды и помогут выстроить удобную для жителей инфраструктуру по приему опасных отходов. Со своей стороны мы готовы расширять раздельный сбор коммунальных отходов, которые при правильной обработке и переработке практически не представляют опасности. Каждый участник обращения с отходами, включая жителей и предпринимателей, должен ответственно относиться к сохранению и улучшению окружающей среды, — заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что строительные отходы также нельзя складировать на площадках для ТКО. Обязанность по их транспортированию и утилизации лежит на их собственнике. За нарушение порядка обращения с этим видом отходов действует установленная законодательством РФ ответственность.