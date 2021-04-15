Специалисты регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» фиксируют наступление весеннего пика мусорообразования, связанного с уборкой придомовых территорий. На МПС Саратова за минувшие сутки поступило свыше тысячи тонн отходов, что почти в 2 раза больше среднегодового показателя. Аналогичная ситуация наблюдается на объектах в районах области. В период весенних пиковых нагрузок мусоровывозящая техника работает на пределе технических возможностей, на маршруты выпускаются резервные единицы техники.

Значительно осложняет вывоз отходов помещенные в контейнеры для бытового мусора крупногабаритные отходы и ветки. При погрузке эти виды отходов ломают механизмы прессования в мусоровозах, что вынуждает снимать технику с рейсов для ремонта. Кроме того, крупногабаритные отходы ломают сами контейнеры, что также осложняет процесс выгрузки из них отходов. Именно поэтому ветки необходимо складировать на площадках для КГО, листву – в мешках, также вне контейнеров.

-Ежегодно весной растет образование отходов. В такие периоды мы усиливаем работу подрядных организаций и контроль за их деятельностью. Но важно, чтобы потребители также разумно подходили к складированию отходов. Ряд управляющих компаний в контейнеры для ТКО выбрасывает землю и строительные отходы. Не предназначены контейнеры для таких нагрузок, они разрушаются, колеса не выдерживают нагрузки. Площадки для ТКО – это не свалки, а цивилизованные места накопления. Надеемся, что собственники контейнерных площадок также приведут их в надлежащее состояние в рамках месячника благоустройства, – заявил директор регоператора Саратовской области филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.