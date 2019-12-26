В этом году Региональный оператор по обращению с ТКО внедрил автоматическую систему смс-информирования должников о необходимости оплачивать услугу по обращению с ТКО. Нововведение стало еще одним инструментом в работе с неплательщиками.

За несколько дней до нового года 2,5 тысячи должников получили уведомления с общим долгом более 145 млн рублей В СМС-рассылку включена информация о текущем состоянии лицевого счета абонента, наличии задолженности с просьбой оплатить ее в кратчайший срок.

Тестирование СМС-информирования началось в сентябре этого года. За прошедшее время было разослано более 6000 смс-уведомлений предпринимателям, собственникам нежилых помещений, УК, ТСЖ и некоторым бюджетным организациям, чья задолженность сроком возникновения более 1 месяца.

— Автоматическая система смс-информирования стала действенным инструментом по повышению платежной дисциплины. Последняя рассылка прошла по юридическим лицам, поэтому осталось всего несколько дней, чтобы погасить задолженность и избежать необходимости оплатить пени, начисленные на сумму долга, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор напоминает, что с 1 января 2020 года начнется начисление пени за несвоевременную оплату услуги по обращению с ТКО. Пени будут начислять на сумму долга всем категориям потребителей.

По всем интересующим вопросам и уточняющей информацией можно обратиться в контакт-центр по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.