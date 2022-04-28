Вопрос содержания и обустройства контейнерных площадок – один из ключевых в рамках реформы обращения с ТКО. Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» ежедневно разъясняют обратившимся жителям основы действующего законодательства в части ответственности всех участников процесса обращения с отходами.

Прежде всего по внешнему виду контейнерных площадок люди делают выводы о состоянии отрасли и качестве услуги в целом. Поэтому к их благоустройству, содержанию и правилам складирования отходов нужно подходить ответственно.

За благоустройство контейнерных площадок и прилегающей территории несет ответственность собственник земельного участка, на котором она расположена – органы муниципальной власти или управляющие жилым фондом организации. Зачастую управляющие организации намеренно выносят площадки с придомовой территории, чтобы переложить бремя ответственности на муниципалитет. Основные требования законодательства к оборудованию контейнерных площадок довольно просты: они должны иметь твердое ровное основание, ограждение с трех сторон не менее 1 метра в высоту и беспрепятственный подъезд.

Соблюдение требований при складировании отходов различного типа исключает возникновение несанкционированных свалок и захламления контейнерных площадок. Обычные «бытовые» отходы должны складироваться в контейнер. Если на площадке организован раздельный сбор, то необходимо предварительно отсортировать перерабатываемые отходы и поместить их в сухом виде в желтый контейнер. Крупногабаритные отходы складируются в специальных бункерах-накопителях или отсеке контейнерной площадки. Древесные опилы и растительные отходы могут быть оставлены только в специально отведенных органами местного самоуправления местах. Отходы высокого класса опасности такие как производственные отходы, отходы от капитального строительства и ремонта, батареи, аккумуляторы, осветительные приборы, особенно содержащие ртуть, шины, медицинские отходы, ядовитые жидкости на контейнерных площадках складировать строго запрещено.

«Весной и осенью всё больше выявляется нарушений, касающиеся именно внешнего вида контейнерных площадок. И чтобы они достойно выглядели все участники процесса должны соблюдать установленные законодательством правила. В такие периоды мы усиливаем работу подрядных организаций и контроль за их деятельностью. Муниципалитеты серьезно усилили работу по обустройству площадок, появляются и площадки для раздельного сбора. Со стороны населения требуется лишь ответственное отношение и желание правильно утилизировать отходы. А собственникам земельных участков, в особенности УК, нужно помнить о надлежащем благоустройстве и содержании контейнерных площадок. Необходимо четко понимать, что площадки для ТКО – это не свалки, а цивилизованные места накопления», – заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что ветки деревьев, кустарников, скошенная трава и пр. должны вывозиться теми, кто провел опиловку или благоустройство территории. С площадок, расположенных на придомовой территории многоквартирных домов, это обязаны делать управляющие организации. Обязанность по транспортированию и утилизации отходов высокого класса опасности лежит на их собственнике. За нарушение порядка обращения с этим видом отходов действует установленная законодательством РФ ответственность.