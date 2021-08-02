Специалисты инспекторской службы Саратовского регоператора АО «Ситиматик» продолжают обследования населенных пунктов районов области с целью выявления предпринимателей и юридических лиц, игнорирующих требования законодательства по заключению договоров на обращение с твердыми коммунальными отходами. Только в Ершовском районе в конце июля совместно с сотрудниками местной администрации было обследовано более 180 объектов торговли и услуг. По итогам рейда выявили 126 предпринимателей и юрлиц, уклонявшихся от заключения договора с регоператором.

— Совместные рейды с администрацией позволяют не только более точно определить собственника бизнеса и реальные объемы образования ТКО, но и привлечь к ответственности, в случае выявления нарушений. Все чаще предприниматели оправдывают свой отказ от заключения договора своими опасениями огромных платежей, но после расчета стоимости в ходе проверки готовы прямо на месте подать заявку и тем самым избавляться от мусора легально, — рассказал начальник отдела инспекционного контроля потребителей cаратовского регоператора Сергей Егоров.

Напомним, что получить информацию о порядке заключения договора можно обратившись в контакт-центр регоператора по телефону: +7-845-225-64-90. Также для юридических лиц и ИП действуют системы электронного документооборота «СБИС» и «ДИАДОК», через которые можно получать платежные документы и сопутствующие документы с электронной подписью.