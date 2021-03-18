Арбитражный суд Поволжского региона подтвердил вынесенное первыми судебными инстанциями решение и обязал УК «Никольское» оплатить услуги регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО АО «Управление отходами» с начала деятельности, то есть с 12 августа 2018 года.

Данная управляющая компания отказывается оплачивать коммунальную услугу, заявляя, что вывоз ТКО производится с индивидуальной контейнерной площадки силами ООО «Автопилот-СВ». В связи с этим региональный оператор по обращению с ТКО обратился в суд за взысканием накопленной дебиторской задолженности.

Суды нескольких инстанций едины в позиции и обязали УК «Никольское» оплатить в полном объеме долги и разъяснили, что ООО «Автопилот-СВ» не является оператором ТКО и осуществляет вывоз отходов, образовавшихся в процессе деятельности непосредственно управляющей компании, то есть отходов, отличных от ТКО. Также суды обратили внимание ответчика, что ограниченная в доступе контейнерная площадка для накопления ТКО на придомовой территории является несанкционированной, несогласованной в установленном законом порядке и отсутствует в территориальной схеме обращения с ТКО.

— Эта управляющая компания выбрала путь судебных тяжб вместо единственно законного – заключить договор с регоператором по обращению с ТКО. Возникает разумный вопрос: компания будет самостоятельно оплачивать исковые требования или переложит ответственность на жителей, с которых собирала плату все эти годы, и фактически дважды оплатить услугу? Решение является знаковым с точки зрения ситуации, когда сторонние предприниматели, не имеющие договора с региональным оператором, под видом иных отходов и услуг возят ТКО с закрытых площадок. Вынесенные несколькими судами решения подтверждают незаконность эти действий, но справедливость и обоснованность наших требований, — заявил директор регоператора по обращению с ТКО Саратовской области АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, что заключать договор на обращение с ТКО с региональным оператором обязаны все управляющие организации, которые самостоятельно производят начисления собственникам жилых помещений в МКД. В случае возникновения сомнений в добросовестности управляющей организации жители вправе перейти на прямые расчеты.

Подробную информацию о порядке перехода предоставят специалисты контакт-центра по телефону: +7-845-225-64-90.