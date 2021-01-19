Региональный оператор Саратовской области активно работает с представителями бизнес-сообщества, которых коснулись ограничения в работе из-за коронавирусной инфекции. Предприниматели по электронной почте информировались о необходимости направить в адрес Регоператора заявление об отсутствии деятельности с целью не начисления платы за услугу по обращению с ТКО. Общая сумма снятия предпринимателям и юридическим лицам, не осуществлявшим деятельность в период пандемии, превысила 15 млн рублей.

— В результате нашей работы корректировки платы за вывоз ТКО выполнены более чем 2500 потребителей из числа юрлиц. При этом часто мы не дожидались заявлений, а приостанавливали начисления в инициативном порядке понимая, что объекты работать не могут. Многие предприниматели являются собственниками индивидуальным площадок, где плата начисляется в соответствии с объемами образованного мусора. К тем же, кто оплачивает услуги по нормативам, мы неоднократно обращались, в том числе и через СМИ, о необходимости уведомить Регоператора о приостановке деятельности, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что заявления на списание начислений продолжают поступать в адрес Регионального оператора. По каждому заявлению проводится индивидуальная проверка по результатам которой принимается решение о корректировке платы за коммунальную услугу.

С заявлениями в первую очередь обращаются организации малого бизнеса, где ежемесячная плата за вывоз мусора редко превышает тысячу рублей в месяц. Поэтому сумма средней корректировки составила к настоящему времени 5,827 тысячи рублей – это оплата за несколько месяцев.

Региональный оператор напоминает, что для перерасчета платы за обращение с ТКО период действия ограничительных мер, установленных постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 г. № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», потребителям, оплачивающим коммунальную услугу в соответствии с установленными нормативами накопления, необходимо направить в адрес Регионального оператора письменное обращение, в котором указать период, в течение которого не осуществлялась деятельность в связи с введенными ограничительными мерами и вид осуществляемой деятельности, на которую распространялись ограничительные меры согласно постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года.

Указанное обращение можно направить на официальную электронную почту inbox-sar@uo-system.ru, почтовым отправлением по адресу: 410031, Саратовская область, Саратов, улица Валовая, дом № 2/10, этаж 1, или доставить нарочно.