Саратовский регоператор АО «Ситиматик» напоминает о завершении 15 декабря поощрительной акции «Оплата долга без пени». Потребители, накопившие задолженность за услугу по обращению с ТКО за период свыше 3 месяцев и получившие платежные документы с начисленными пени еще могут избежать штрафных санкций, если в ближайшие два дня оплатят сумму долга в полном объеме, включая последний начисленный платеж. При выполнении этого условия пени буду списаны автоматически.

— Ряд должников, получивших платежки с существенными суммами начисленных пени, уже приняли участие в нашей акции и в дальнейшем могут перейти в категорию добросовестных потребителей. Для некоторых из них «экономия» составила более пяти тысяч рублей. При этом в случае судебного взыскания к сумме пени добавятся судебные расходы. Поэтому еще раз обращаемся с призывом не откладывать оплату долгов. Надеяться на аналогичную акцию в скором времени тоже не стоит. Все долги потребителей, оставшиеся после завершения акции, будут сразу переданы в отдел судебного взыскания, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что действие поощрительной акции «Оплата долга без пени» не распространяется на абонентов, взыскание задолженности с которых уже ведется в судебном порядке. Получить подробную информацию об участии в акции потребители могут в контакт-центре регоператора по номеру: 8 (8452) 25-64-90.