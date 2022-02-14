Саратовский регоператор АО «Ситиматик» напоминает, что с 1 марта 2022 года возобновится начисление пени за коммунальную услугу по обращению твердыми коммунальными отходами для абонентов – собственников квартир и индивидуальных жилых домов. Решение о приостановлении было принято в январе в связи со сменой агента по начислениям.

«Мы приостанавливали начисление пени по техническим причинам на время переходного периода по смене подрядчика, когда о людей отсутствовал доступ к личному кабинету. Сейчас сервис восстановлен, в него загружены все данные по истории начислений и оплат, поэтому с 1 марта мы возобновим выставление пени. Так что осталось буквально две недели у тех, кто еще не воспользовался возможностью оплаты своих долгов без дополнительных трат», — пояснил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Личный кабинет для абонентов – физических лиц доступен по ссылке: citymatic64.aisgorod.ru. С видеоинструкцией по регистрации в нем можно ознакомиться здесь (https://youtu.be/QTLPGS2odJg). Напоминаем, для корректной работы личного кабинета после прохождения процедуры регистрации необходимо из него выйти и снова зайти.

В настоящее время в нем доступен актуальный платежный документ, который можно сформировать в разделе «Лицевые счета» — «Справки» — «Извещение на оплату». С подробной видеоинструкцией по получению платежного документа и возможностью его оплаты через мобильные банковские приложения можно ознакомиться по ссылке (https://youtu.be/raabtAwhLOI).

Напомним, что по вопросам начислений потребители могут обратиться в контакт-центр по телефону: +7 (8452) 57-35-55.