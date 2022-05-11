Сотрудники регионального оператора оценили уровень платежной дисциплины по оплате услуги по обращению с ТКО среди управляющих организаций, осуществляющих деятельность на территории Саратова.

В результате антирейтинг возглавил Кировский район. 80% местных УК, ТСЖ и ЖСК имеют задолженность, а ее средний размер, приходящийся на одну компанию, максимальный среди других районов города — более 240 тыс. рублей.

На второй позиции с минимальной разницей находятся Фрунзенский, Заводской и Ленинский районы, где средний долг на одну УК составляет практически 220 тыс. рублей. Самыми дисциплинированными по уровню платежной дисциплины стали управляющие организации, осуществляющие деятельность в Волжском и Октябрьском районах.

— Низкая платежная дисциплина управляющих организаций сильно осложняет своевременную оплату работы наших подрядчиков, транспортирующих отходы на мусоросортировочные комплексы. В современной сложной ситуации каждый недоплаченный рубль негативно сказывается на подвижном составе спецтранспорта. Конечно, мы применяем все предусмотренные законом меры воздействия на должников, но просим и жителей следить за платежной дисциплиной своих управляющих организаций, — заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Общая сумма задолженности за услугу по обращению с ТКО управляющих организаций Саратовской области на 1 мая 2022 составляет 252,3 млн рублей. Большая часть – 204,8 млн рублей – это просроченная задолженность.

Для урегулирования проблемы неплатежей в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90.