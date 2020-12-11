В крупнейших городах Саратовской области продолжается вывоз древесно-кустарниковых отходов с контейнерных площадок, расположенных в частном секторе. По состоянию на утро 11 декабря в Саратове вывезено 3,5 тысячи кубометров таких отходов. Зачищено более 90 площадок общего пользования.

В процессе вывоза древесных отходов мусоровывозящие компании Регоператора фиксируют контейнерные площадки с навалами древесно-кустарниковой растительности, которые расположены на придомовых территориях многоквартирных домов. Фактически навалы образовались после опиловки деревьев силами управляющих организаций, за которыми законодательно закреплен полный комплекс по содержанию зеленых насаждений на территории МКД. Также фиксируется неисполнение управляющими организациями работ по содержанию мест накопления ТКО, включая ремонт площадок и уборку. Приведенные обязанности входят в перечень обязательных работ по содержанию жилья, за которые вносят плату жители многоквартирных домов своим управляющим организациям согласно Постановлению Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года.

-Мы усилили работу мусоровывозящих компаний в части вывоза растительных отходов. Нам было важно сбалансировать их работу, чтобы не допустить нарушения графика вывоза ТКО и крупногабаритных отходов. Для этого наши подрядчики взяли дополнительную технику, увеличили количество смен. Ежедневно совместно с районными администрациями уточняется перечень контейнерных площадок в частном секторе под зачистку. Это кропотливая, но важная работа в интересах жителей, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Помимо Саратова, зачистка контейнерных площадок частного сектора ведется в Энгельсе и Балакове, а также других городах Саратовской области.