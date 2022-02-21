Инспекторская служба Саратовского филиала АО «Ситиматик» выявила торговцев морскими гадами, эротическими аксессуарами и строительными материалами, которые намеренно избегают заключения договора на обращение с ТКО с региональным оператором.

За последнюю неделю были проверены практически 100 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Саратова. По итогам рейдов такие крупные магазины как «Строй-С» (ИП Волков А.А.) с общей торговой площадью более 6000 кв.м, 12 объектов сети магазинов «Афродита» (ИП Минько Д.В.), а также 10 объектов сети магазинов «Осьминог» (ООО «Торг-сервис») до сих пор не заключили договор на вывоз образованных отходов. Такие недобросовестные предприниматели не берут на себя ответственность за образованные отходы в процессе ведения бизнеса. Сами вывозят мусор на ближайшую свалку или подбрасывают его в контейнеры для населения, переполняя их. Также некоторые из них зная, что по законодательству только регоператор обеспечивает эффективный и экологически безопасный цикл обращения с отходами пользуются услугами мусоровывозящих компаний, которые гарантированно везут мусор в неизвестном направлении, создавая огромные несанкционированные свалки.

«К сожалению не заключение договора на услугу по обращению с ТКО негативно отражается на санитарном и экологическом благополучии города, в котором ведут свой бизнес безответственные предприниматели. Наши инспектора неоднократно вручали им уведомления и проводили информационно-разъяснительную работу. Следующим шагом стало обращение в надзорные органы и суд. Практика понуждения выплаты долга с пенями и судебными издержками на данный момент обширна», — подчеркнул директор Саратовского филиала АО «Ситимиатик» Михаил Андреев.

Для юридических лиц созданы максимально благоприятные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. На официальном сайте размещены все необходимые для этого документы, обеспечена возможность их направления в цифровом виде. По всем интересующим вопросам можно получить консультацию в контакт-центре по телефону 8 (8452) 25-64-90.