Собираемость платы за услугу Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по итогам 11 месяцев 2021 года превысила 94%. При этом средняя собираемость за услугу по обращению с ТКО в России составляет около 86%. В течение года показатель в Саратовской области вырос на 10%, что стало возможным благодаря активной претензионной работе, началу применения к должникам штрафных санкций и проведению стимулирующих акций.

— В течение уходящего года мы существенно усилили работу с должниками. Многие из них оплатили задолженность после направления досудебной претензии, некоторые воспользовались поощрительной акцией «Оплата долга без пени». Улучшилась платежная дисциплина у предпринимателей: помимо заключения договоров, многие владельцы бизнеса стали регулярно оплачивать услугу, не доводя свою задолженность до суда. Активная работа ведется с управляющими организациями, не только по взысканию, но и по уточнению количества находящихся в их управлении многоквартирных домов, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что жители домов, в которых начисления за вывоз мусора производят управляющие организации, могут узнать сформировавшуюся и просроченную задолженность перед регоператором на специальной странице: https://64.citymatic.ru/dolgi-uk-tszh-zhsk.html

Уточнить порядок погашения задолженности помогут операторы контакт-центра Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.