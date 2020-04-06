Региональный оператор Саратовской области продолжает фиксировать увеличение объема ТКО на контейнерных площадках общего пользования в период самоизоляции граждан. Объем поступлений ТКО на объекты обработки и захоронения увеличился на 19 процентов в средненедельном замере. Усилен контроль за качеством работы мусоровывозящих компаний, которым даны указания по увеличению количества рейсов. Регоператором созданы все условия для бесперебойной работы инфраструктуры вывоза ТКО.В тоже время, наблюдаются сбои в оказании услуги по вывозу на отдельных площадках по ряду маршрутов. Наибольшее количество жалоб поступает из Вольского и Энгельсском муниципальных районов, а также в Кировского района Саратова — зон обслуживания мусоровывозящей компании «Ситиматик».

— Рост объема ТКО не является причиной для несоблюдения графиков вывоза, особенно в период снижения дорожного трафика. Всем подрядчикам без исключения была поставлена задача по оперативному вывозу допобъемов и наращиванию количества рейсов. За снижение качества оказания услуги будут применяться установленные в рамках договора меры воздействия по каждому зафиксированному нарушению. Также мы направим информацию в надзорные органы по неудовлетворительной работе мусоровывозящих компаний. Несмотря на увеличение нагрузки, мы имеем право на данные меры и будем им пользоваться. Даже если увеличилось мусорообразование близ жилых домов, население не должно этого ощущать, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор Саратовской области продолжает принимать обращения по вопросам оказания услуги по обращению с ТКО по номеру: 8(800) 222-64-90. Вся информация оперативно обрабатывается для внесения корректировок в маршруты вывоза ТКО.