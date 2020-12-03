Арбитражный суд Саратовской области вынес в отношении филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России решение о взыскании долга за услугу по обращению с ТКО на сумму более 2,2 миллиона рублей. Помимо долга учреждение должно оплатить более 34 тысяч рублей судебных расходов.

В ходе судебных заседаний было установлено, что Региональный оператор надлежащим образом оказывал услугу по обращению с ТКО. При этом оплата оказанных услуг со стороны учреждения должным образом не производилась. Спорным вопросом стало определение суммы долга. Её размер рассчитывался исходя из количества установленных контейнеров, их вместимости и частоты вывоза. Учреждение не согласилось с решением суда первой инстанции и попыталось оспорить способ определения платы. В апелляционном суде решение Арбитражного суда Саратовской области оставили без изменений.

— Для всех потребителей – юрлиц, имеющих собственные контейнерные площадки, Регоператор предлагает единый подход – от количества реальных рейсов спецтехники. Сколько у вас контейнерных баков, сколько раз их вывезли, столько и оплатите. Справедливость такого подхода подкреплена судебными решениями. В данном случае решение апелляционного суда для нас прецедентное. Как правило, объекты Минобороны оборудованы средствами объективного учета и контроля, на нашей спецтехнике также установлена система «Глонасс». Полная прозрачность нашей деятельности позволила обеспечить доначисление платы за реально оказанные услуги, — подчеркнул директор Регоператора Михаил Андреев.

На данный момент общий долг саратовских учреждений «ЦЖКУ» Минобороны России, накопленный с августа 2018 года, составляет более 15 миллионов рублей. На рассмотрении суда находятся иски в отношении данной группы должников на сумму свыше восьми миллионов рублей. Формирующаяся судебная практика позволит объектам Минобороны ликвидировать сформировавшуюся задолженности и своевременно оплачивать текущие счета за вывоз ТКО, отражающие реально оказанные услуги.

Такой же подход к исчислению платы Регоператор предлагает всем юридическим лицам, имеющим свои контейнерные площадки. Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам необходимостью оплачивать пени и судебные издержки. Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.