С 1 января 2022 года Саратовский регоператор «Ситиматик» меняет агента по начислению за услугу по обращению с ТКО для физических лиц. Январские платежные документы будут выпущены новым агентом – ПАО «Саратовэнерго». Их доставка начнется в феврале 2022 года.

Номера лицевых счетов абонентов регоператора по обращению с ТКО останутся без изменений. В то же время изменится сервис личного кабинета, ссылка на который с 10 января 2022 года будет размещена на сайте www.saratovenergo.ru.

Контактный номер телефона по вопросам начислений за услугу по обращению с ТКО изменится на: 8 (8452) 57-35-55.

Контактный номер телефона по вопросам вывоза ТКО, качества предоставляемой услуги остаётся прежним: 8 (8452) 25-64-90.

С 10 января 2022 года документы для внесения изменений в лицевой счет необходимо направлять на электронную почту: eirc@sarenergo.ru.

Региональный оператор подчеркивает, что существенных изменений для абонентов при оплате услуги по обращению с ТКО не будет. Оплатить услугу можно всеми прежними способами с указанием действующего лицевого счета. Расчетный счет регоператора, указанный в платежных документах во втором полугодии 2021 года остается прежним. Таким образом, для потребителей изменится только внешний вид платежного документа и сервисы обслуживания лицевого счета. При подключении автоматического платежа посредством сервисов банков никаких изменений вносить не требуется.

Одним из ключевых преимуществ нового агента по начислению за услугу по обращению с ТКО станет доступность стационарных пунктов обслуживания абонентов регоператора в каждом районах Саратовской области на базе территориальных подразделений в ПАО «Саратовэнерго». Полный перечень адресов доступен на сайте компании https://www.saratovenergo.ru/chastnym-litsam/paypoint/.