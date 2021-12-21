20 декабря состоялось заседание правления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области. В соответствии с принятым решением установлены тарифы на услугу по обращению с ТКО, оказываемую Саратовским регоператором АО «Ситиматик» в Зоне деятельности 1 и Зоне деятельности 2.

Так, с 1 января 2022 года тариф снизится по зоне деятельности 1 с 482,94 рубля до 478,98 рублей за 1 кубометр ТКО.

В основе снижения и тарифного регулирования заложены экономическая эффективность работы системы концессионных мусоросортировочных предприятий, построенных АО «Ситиматик» в Левобережье Саратовской области.

По Зоне деятельности 2 с 1 января 2022 года тариф сохранен на уровне текущего года – 418,11 рублей за 1 кубометр ТКО. С 1 июля 2022 года предусматривается его повышение до 436,09 рублей, или на 4,3%.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусоросортировочных комплекса с полигонами и сеть мусороперегрузочных станций. С августа 2018 года компания выполняет функции регионального оператора по обращению с ТКО по Зоне деятельности 1, с января 2020 года – по Зоне деятельности 2.