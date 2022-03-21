Региональный оператор по обращению с ТКО ведет масштабную кампанию по улучшению платежной дисциплины среди юридических лиц Саратовской области. Массово передаются в суд пакеты документов для взыскания просроченной задолженности за услугу по вывозу отходов. Так, с начала года в арбитражный суд было направлено более 200 дел в отношении крупных управляющих компаний, бюджетных организаций и других юрлиц региона. Общая сумма задолженности по заявленным требованиям превышает 26 млн рублей.

В числе крупных должников, с которых задолженность будет взыскана через суд, вошли: МБСПУ «Комбинат благоустройства» с долгом 1 млн рублей, филиал ОАО «РЖД» Приволжская региональная дирекция железнодорожных вокзалов — 911 тыс. рублей, ООО «Союз СПК Плюс» — 676 тыс. рублей, ЖСК «Жемчужина по САЗ» — 559 тыс. рублей, и другие.

«Все, в отношении кого мы передали документы в суд, и в прошлом году, и в этом не раз получали досудебные претензии с требованием оплатить долги. Теперь с них будет взыскана не только задолженность, но и пени, и судебные издержки. Напомню также, что в марте мы начинаем ежемесячное начисление пени всем должникам среди юрлиц, в том числе бюджетным организациям, за весь период неоплаты. Избежать этого можно только одним способом – немедленно оплатить все долги», – заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что с 28 февраля 2022 года расчет пени ведется от ставки ЦБ РФ в размере 20%. Этот размер ставки существенно увеличил суммы, которые будут выставлены потребителям-должникам по итогам марта. Для оплаты долга без пени остается меньше недели. Те, у кого возникли объективные сложности с выплатой задолженности и готовы урегулировать проблему в досудебном порядке, должны обратиться к специалистам регоператора для совместного решения вопроса по телефону: 8 (8452) 25-64-90.