В контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» участились обращения саратовцев по вопросу ликвидации контейнерных площадок на территории города и образования на их месте несанкционированных свалок. Регоператор поясняет, что изменения в реестр мест накопления ТКО, включая создание, ликвидацию и перенос контейнерных площадок, производятся по решению органов местного самоуправления.

В настоящий момент на территории областного центра администрацией реализуется программа по приведению всех контейнерных площадок в нормативное состояние с определением ответственных за их содержание управляющих организаций. С начала 2021 года было перенесено 30 площадок, ликвидировано 50. Работа в этом направлении продолжается.

— Мы исполняем требования законодательства, в соответствии с которыми вывоз ТКО должен осуществляться только с мест накопления, включенных в реестр и территориальную схему. Корректировка реестра муниципалитетами – естественный процесс, направленный на четкое разграничение полномочий, ответственности и улучшение санитарного состояния площадок. Мы видим результат этой работы: новые удобные и ухоженные площадки на придомовых территориях и уменьшение количества контейнеров вдоль дорог. Напоминаем, что оставлять мусор на местах ликвидированных площадок, создавая свалку, недопустимо. Это не только ухудшает внешний вид улиц, но и санитарную обстановку в городе, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что жители многоквартирных домов могут обратиться в свою управляющую компанию с инициативой об организации новой контейнерной площадки, а собственники домов в частном секторе – напрямую в администрацию муниципального образования. После внесения новых мест накопления в соответствующий реестр регоператор включит их в маршруты следования спецтехники для вывоза ТКО.