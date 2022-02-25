Саратовский филиал АО «Ситиматик» проводит активную подготовку инфраструктуры вывоза и последующей обработки отходов, собранных в рамках раздельного накопления на территории Саратова и Энгельса. В связи с ожидаемым увеличением объемов обособленно собираемых вторичных ресурсов начаты переговоры с подрядчиками – мусоровывозящими компаниями по выделению единиц техники под ежедневный сбор перерабатываемых отходов во всех районах, где планируется установка специальных контейнеров.

-У нас имеется опыт внедрения раздельного сбора отходов на территории Волжского района в Саратове и микрорайона Шурова Гора в Энгельсе. Сейчас мы готовимся к установке 300 сеток для сбора ПЭТ-бутылок в нескольких районах областного центра, и с коллегами из мусоровывозящих компаний оцениваем экономическую и нормативную базу по масштабному внедрению раздельного накопления и сбора отходов. Основываясь на опыте, важно отметить необходимость более активной разъяснительной и просветительской работы с населением со стороны управляющих организаций и органов местного самоуправления. Если жители не будут знать и понимать, в какой контейнер должны идти те или иные отходы, мы не получим реально работающую модель раздельного сбора, что важно для реализации нацпроекта «Экология» и достижения показателей по переработке отходов. Поэтому готовиться к нововведениям крайне необходимо уже сейчас. Со своей стороны, мы проведем всю зависящую от нас работу, — заявил директор саратовского регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что на производственных площадках АО «Ситиматик» (мусороперегрузочных станциях и мусоросортировочных заводах) уже определены места для складирования раздельно собранных отходов для последующей досортировки по фракциям. Ведутся также переговоры с переработчиками по увеличению количества направляемых к ним видов вторсырья.