Саратовский филиал АО «Ситиматик» с 1 марта 2022 года возобновит начисление пени за коммунальную услугу по обращению твердыми коммунальными отходами для абонентов – собственников квартир и индивидуальных жилых домов. Решение о приостановлении было принято в январе в связи со сменой агента по начислениям.

«Начисление пени мы приостановили в январе этого года, когда к работе приступил новый подрядчик по расчетам платежей для населения. Все прошедшее время мы занимались созданием нового личного кабинета, техническими вопросами начислений. Сейчас он уже доступен, в нем можно посмотреть историю начислений и оплат, внести плату по последней квитанции, при необходимости выгрузить ее и т.д. То есть функция контроля для наших потребителей восстановлена, поэтому мы возобновляем начисление пени для недисциплинированных абонентов», — пояснил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Личный кабинет для абонентов – физических лиц доступен по ссылке: citymatic64.aisgorod.ru. С видеоинструкцией по регистрации в нем можно ознакомиться здесь (https://youtu.be/QTLPGS2odJg). Напоминаем, для корректной работы личного кабинета после прохождения процедуры регистрации необходимо из него выйти и снова зайти.

Платежный документ можно сформировать в разделе «Лицевые счета» — «Справки» — «Извещение на оплату», документы для оплаты за февраль станут доступны после 1 марта. С подробной видеоинструкцией по получению платежного документа и возможностью его оплаты через мобильные банковские приложения можно ознакомиться по ссылке (https://youtu.be/raabtAwhLOI). Также уже доступна функция оплаты услуги по обращению с ТКО непосредственно в личном кабинете.

Напомним, что по вопросам начислений потребители могут обратиться в контакт-центр по телефону: +7 (8452) 57-35-55 или 8 (8452) 69-45-45.