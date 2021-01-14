Регоператор вывел на маршруты всю резервную спецтехнику своих подрядчиков — мусоровывозящих компаний. Однако из-за непрекращающегося со вчерашнего дня снегопада время движения мусоровозов по маршрутам увеличилось на 25%.

Для обеспечения бесперебойности в оказании услуги по обращению с ТКО диспетчеры Регоператора в режиме он-лайн отслеживают передвижение спецтехники по маршрутам, она двигается в общем потоке автотранспорта и испытывает те же сложности, что и все автолюбители. Экипажи мусоровозов оперативно отчитываются о возможности доступа к местам накопления ТКО и его выгрузки из контейнеров.

— Основная проблема сейчас не в проезде к контейнерным площадкам, а в физической невозможности выката контейнеров с мест накопления. Через снежные бурты и перемет вытащить на руках 300-400 килограммовый контейнер фактически невозможно. Экипажи мусоровозов, конечно, укомплектованы шанцевым инструментом, но, когда доступ к площадкам блокирован полностью, и он в таких ситуациях не помогает, — рассказал замдиректора Регоператора Алексей Синтин.

Чаще всего проблемы с доступом к контейнерам связаны с недобросовестной работой управляющих организаций, которые обязаны обеспечивать надлежащее состояние мест накопления, в том числе доступ к контейнерам и возможность их разгрузки. Эти виды работ входят в полномочия управляющих организаций и оплачиваются жителями в рамках содержания жилья.

Все сведения и адреса о блокировании снегом контейнерных площадок Региональный оператор незамедлительно передает в районные администрации, надзорные органы и региональное Минприроды для оперативного реагирования.