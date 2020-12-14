В минувшие выходные поступление отходов на саратовские мусороперегрузочные станции «Елшанка» и «Гуселка» превысило 1,5 тысячи тонн ежесуточно. Данный показатель подобрался к рекорду, который был установлен в 2018 году в период активной зачистки контейнерных площадок. Увеличение связано с нынешней зачисткой мест накопления от древесно-кустарниковых отходов в рамках договоренности между генеральным директором АО «Управление отходами» и Председателем Правительства Саратовской области.

— Мы подготовили МПС к прогнозируемому увеличению объемов поступающих отходов. Устойчивые отрицательные температуры позволяют перевести МПС в режим накопления древесных отходов, которые мы по мере поступления измельчаем и организуем вывоз на автопоездах на Энгельсский мусоросортировочный комплекс. Автопоезда переведены на круглосуточный режим, каждый из них может за один рейс вывезти в общей сложности около 70 кубических метров уплотненного мусора. Работа ведется бесперебойно, но со строгим соблюдением технического регламента, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что помимо Саратова, зачистка контейнерных площадок частного сектора ведется в Энгельсе и Балакове, а также других городах Саратовской области.