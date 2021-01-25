Инспекторская служба Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Саратовской области проводит проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по актуализации данных, указанных в договоре на услугу по обращению с ТКО. На прошлой неделе проверки прошли в Балаковском и Вольском районах области.

Во время рейда специалисты инспекционной службы Регоператора проверяют наличие собственной контейнерной площадки, которая предусмотрена договором с организацией, и фактически вывезенного объема ТКО.

— По итогам рейда около 30 процентов юридических лиц нарушают условия договора, занижая объем фактически образованного ТКО. По актам, составленным нашими специалистами, таким безответственным мусорообразователям сумма оплаты услуги по обращению с ТКО будет начислена в соответствии с правилами коммерческого учета, утвержденными Правительством РФ, по нормативам. Затем будут внесены изменены в условия договора. Такие хитрые недобросовестные юрлица чаще всего подбрасывают свой мусор в контейнеры для населения, переполняя их. Предприниматели и юрлица должны нести ответственность за образованные ими в результате коммерческой деятельности отходы. Мы надеемся, что наши проверки понудят нарушителей открыто вести свою деятельность и предоставлять нам только достоверные данные, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Регоператор создал все возможные условия для заключения договоров на обращение с ТКО. Действует сайт, на котором просто и удобно получить необходимые документы и в дальнейшем отправить цифровые копии. А также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.