Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» держат на контроле соблюдение графиков вывоза ТКО мусоровывозящими компаниями. В настоящий момент на маршрутах задействовано около 400 единиц специализированной техники. При отсутствии проезда к месту накопления вся информация, включая фотофиксацию, оперативно передается в органы местного самоуправления и управляющие организации. Также данные площадки включаются в реестр для особого контроля на период новых снегопадов. По состоянию на 10 января в Саратове недоступными для проезда мусоровывозящей техники остаются 5 мест накопления. Их расчистка ожидается в течение суток.

— В новогодние праздники мы ежедневно в режиме «онлайн» взаимодействовали с администрациями для решения вопросов с доступом к площадкам после сильных снегопадов. Нередко проезд осложнялся автолюбителями, которые парковались на несколько дней, тем самым блокируя механизированную уборку дворов и улиц. Мы держим на контроле каждый адрес, после расчистки проезда туда направляется техника для оперативного вывоза ТКО. В ближайшие дни ожидаются новые снегопады, поэтому крайне важно ответственно относиться к обеспечению доступности контейнерных площадок, особенно расположенных в зоне ответственности управляющих организаций, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросу работы мусоровывозящих компаний жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.