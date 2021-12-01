Саратовский регоператор АО «Ситиматик» провел взыскание по 3 304 судебным приказам с должников за услугу по обращению с ТКО, проживающих в многоквартирных домах Саратовской области. Общая сумма взысканных средств превысила 9,5 млн рублей. Средняя сумма, предъявленная каждому должнику, составила почти 2,9 тыс. рублей. На данный момент в мировых судах региона на рассмотрении находится еще более 6 тыс. заявлений о выдаче судебных приказов на сумму более 22 млн рублей.

—Все полученные судебные приказы передаются в банки для взыскания, некоторые из них включаются в реестр требований кредиторов. Работа с должниками не только не закончится, но и будет усиливаться в дальнейшем. Платежи потребителей – это единственный источник для оплаты услуг мусоровывозящих компаний. Отсутствие своевременной 100% оплаты ставит под угрозу дальнейшие развитие отрасли по обращению ТКО. Ко всем должникам сначала применяются предупредительные меры и, если они не оказывают должного эффекта, мы обращаемся в суд. Практически в 100% случаях выносятся приказы о взыскании долга, — отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Решение по судебному приказу принимается спустя 5 дней после подачи заявления, и уже через 10 дней деньги могут быть списаны со счета должника с учетом госпошлины. О том, что с карточки списаны деньги за коммунальную услугу, неплательщик чаще всего узнает из смс от банка. При этом должник не получает вызов в суд или исполнительный лист.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке, оформления рассрочки потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону 8 (8452) 25-64-90.