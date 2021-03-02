Арбитражные суды с начала 2021 года вынесли 55 решений о взыскании задолженности с управляющих организаций в пользу Регионального оператора Саратовской области. Общая сумма претензий превысила 24 миллиона рублей.

Крупнейшие решения вынесены в отношении ООО «УК «Уютный дом» — 4,4 миллиона рублей, ООО «Квалитет» — 2,5 миллиона рублей, ООО «УК «Стимул» — 3,2 миллиона рублей и ЖСК-58 — один миллион рублей. В связи с полной оплатой задолженности было прекращено рассмотрение пять судебных производств.

— Наши специалисты по взысканию проводят большую досудебную работу с управляющими организациями. К сожалению, остаются еще УК и ТСЖ, которые игнорируют обязанность оплачивать коммунальную услугу, копят долги и при этом продолжают собирать средства с жителей. С этим сталкиваются все ресурсоснабжающие организации. Поэтому для жителей и поставщиков услуг самым правильным в этой ситуации становится переход на прямые расчеты, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

В настоящее время специалисты по взысканию задолженности готовят для передачи в суд очередной пакет документов в отношении еще ряда управляющих организаций.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по номеру: +7-845-225-64-90.