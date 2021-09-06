В августе текущего года сотрудниками Саратовского регоператора АО «Ситиматик» подготовлено и разослано более 9,5 тысячи досудебных претензий о взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО. Общая сумма долга недобросовестных потребителей по заявленным требованиям составляет практически 36 млн рублей. Основная категория получателей – собственники квартир и домов, проживающие в Саратове и накопившие долги от 1 до 30 тысячи рублей.

— Мы ведем ежедневную системную работу с должниками. Всего с начала года уже было разослано более 68 тысяч досудебных претензий. Около 30% потребителей, получивших уведомление, оплачивают долги не доводя до суда или производят корректировки в лицевых счетах. В отношении остальных должников документы передаются в суд на получение судебного приказа. Ведь именно платежная дисциплина позволяет инвестировать в развитие отрасли по обращению с ТКО. Граждане, не оплачивающие коммунальную услугу, подводят не только себя, но и добросовестных потребителей, — отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, решение по судебному приказу выносится в короткие сроки и принимается без вызова сторон для объяснений. В этом случае к сумме долга дополнительно придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор, которые нередко превышает размер основной задолженности.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90. По вопросам, оплаты, перерасчета и начислений, можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27 или любым другим способом, указанным в платежном документе.