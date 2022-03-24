В первом квартале текущего года задолженность управляющих организаций Саратовской области за услугу по обращению с ТКО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти на 19 млн рублей. В настоящее время она составляет порядка 252 млн рублей. Положительный результат достигнут благодаря интенсивной досудебной и судебно-претензионной работе специалистов Саратовского филиала АО «Ситиматик».

В пятерку худших в платежной дисциплине управляющих организаций, по данным на 1 марта этого года вошли: ООО «Коммунал-Сервис», ООО «УК «Сфера», ООО «УК «Мегаполис-октябрьский», ООО «Прогресс», ООО «Дом Сервис». Общая сумма их долгов превысила 47,7 млн рублей.

— Работа по повышению собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО среди управляющих компаний стала системной. Если получившие досудебные претензии УК никак не реагируют на них, и мы не видим тенденцию погашения задолженности, то передаем документы для взыскания неплатежей через суд. Например, управляющие организации «Прогресс», «Мегаполис-октябрьский», «Сфера» остаются в антирейтинге не первый год. За прошлый год долги они не нарастили, но не потому, что начали аккуратно платить за услугу, а только благодаря судебным решениям о взыскании задолженности. Почему эти УК платят только по решению суда, неизвестно. Судебные издержки идут дополнительной суммой к оплате вместе с самим долгом, а могли бы пойти на улучшение бытовых условий в многоквартирных домах и благоустройство, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Специалисты регоператора призывают владельцев квартир контролировать платежную дисциплину своих управляющих организаций и в случае возникновения задолженности за услугу по обращению с ТКО переходить на прямые расчеты. С полным перечнем управляющих организаций, накопивших задолженность перед региональным оператором Саратовской области, можно ознакомиться на официальном сайте компании по ссылке: https://64.citymatic.ru/dolgi-uk-tszh-zhsk.html.

Напомним, все жители индивидуальных домов Саратовской области изначально находятся на прямых расчетах с регоператором. Жители многоквартирных домов также могут отказаться от посредника в виде управляющих организаций и оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО напрямую. Для этого необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья. Протокол собрания и информацию о плательщиках в адрес регоператора передает управляющая организация. Жилищный кодекс РФ также предусматривает возможность расторжения договора между поставщиком коммунальных услуг и управляющей организацией в связи с наличием у последней подтвержденной задолженности свыше двух месяцев.