Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» проанализировали процент заключенных договоров на услугу по обращению с ТКО среди бюджетных организаций Саратовской области на 2022 год и подвели предварительные итоги договорной кампании среди них.

Топ антилидеров по количеству не заявившихся на заключение договора на услугу по обращению ТКО возглавляет Новобурасский район, где только три бюджетные организации не нарушают федеральное законодательство и оформили договор с регоператором. Остальные более 40 учреждений за три месяца не подали даже заявки. Второе место с конца занимают бюджетники Красноармейского и Пугачевского районов, где 40% организаций имеют договор на вывоз ТКО. В отстающих числится и Аткарский район. Только половина бюджетных организаций в нем направили заявки или подписали договор с регоператором и официально пользуются услугой по обращению с ТКО.

Определены также лидеры по соблюдению федерального законодательства в сфере обращения с ТКО. В этих районах зафиксирован практически 100%-ый уровень оформленных договоров. Самыми ответственными признаны бюджетники Балаковского, Марксовского, Петровского и Аркадакского районов.

«Общая положительная динамика заключения договоров отражается на показателях собираемости платежей за услугу по обращению с ТКО в этой категории потребителей. Положительно повлияло и предупреждение о начале начисления пени юрлицам. В последние несколько дней мы наблюдаем резкий рост обращений к нам со стороны бюджетников для урегулирования договорных взаимоотношений и погашения накопленной задолженности. Те же, кто не отреагировал на наши призывы, 1 апреля будут вынуждены столкнуться с необходимостью оплатить не только долги, но и пени», – рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для юридических лиц в регоператоре созданы максимально удобные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. На официальном сайте размещены все необходимые для направления заявки документы, обеспечена возможность их направления в цифровом виде. По всем интересующим вопросам можно получить консультацию у специалистов контакт-центра по телефону: 8 (8452) 25-64-90.