В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям Саратовское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с Саратовской государственной юридической академией дали старт новому социальному проекту «Задай вопрос юристу».

Цель проекта – оказание правовой помощи несовершеннолетним Саратовской области в реализации их прав, что является одной из актуальных проблем современного российского общества, так как ежегодно отмечается рост нарушений прав детей во многих субъектах страны.

Как следует из ежегодного доклада «О состоянии соблюдения прав и законных интересов детей и деятельности уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в 2019 году» только в адрес детского омбудсмена за указанный период поступило более двух тысяч обращений. В том числе и по этой причине реализация прав несовершеннолетних на квалифицированную юридическую помощь является одним из приоритетных направлений в деятельности Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Задачи проекта – оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи несовершеннолетним, их ознакомление с правовой информацией, анализ сложившейся ситуации по вопросам защиты детства и обобщение практики реализации законодательства в сфере профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних.

Проект основан на организации правового консультирования детей посредством использования популярного интернет-мессенджера WhatsApp. Для этого была создана специальная группа «Юристы – детям», позволяющая несовершеннолетним задавать вопросы юристам в любое время.