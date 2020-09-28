Несмотря на частичное снятие ограничений в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, на железнодорожных вокзалах Приволжской железной дороги продолжается реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний.

На железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке проводится регулярная санитарно-дезинфекционная обработка.

Мероприятия реализуются с учётом рекомендаций Роспотребнадзора для минимизации риска заражения граждан инфекционными заболеваниями. При обработке используются высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных. Наряду с этим во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.