В Саратовской области состояние окружающей среды находится в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы региона.

По данным результатов наблюдений в ноябре высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха городов Саратов и Балаково не выявлено.

Также в ноябре наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод проводились на реках Правобережья области: Хопер, Медведица, Аткара, Карай и реках Левобережья области: Большой Иргиз, Большой Узень, Малый Узень. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в реках не зафиксировано.

Радиационная обстановка на территории области в течении ноября оставалась стабильной и находилась в пределах природного радиационного фона.