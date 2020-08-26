Рабочие приступили к демонтажу рекламных конструкций на аллее Роз рядом с Крутым рынком в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас эта часть пешеходной зоны реконструируется. Рекламные конструкции необходимо было убрать для того, чтобы они не мешали работам и не портили вид пешеходной зоны, какой она должна стать по имеющимся планам.

Собственники конструкций с пониманием отнеслись к необходимости их снятия.

Окончательный разбор и вывоз конструкций должен завершиться уже завтра, 27 августа.