Реконструкция театра Оперы и Балета в Саратове продолжается. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Реконструкция здания началась в 2020 году, но в июле 2021 была приостановлена так как обнаружились дефекты конструкции, которые не удалось выявить на первоначальном обследовании здания в 2016 году.

Чтобы устранить их в проектную документацию включили перечень дополнительных работ. Подрядчик взял на себя обязательства и возвести бетонный каркас до конца года.

— Важно, чтобы при строительстве было сохранено качество, поэтому те работы, которые не предусмотрены в холодный период, стоит перенести на следующий год. Итоговый срок сдачи театра после реконструкции остается прежним – конец 2022 года, — отметил Бусаргин.

Напомним, что реконструкция театра обошлась в 1,6 миллиарда рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.