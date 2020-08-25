На путепроводе Трофимовский проводятся работы по реализации третьего этапа реконструкции, сообщает пресс-служба городской администрации.

На данном этапе уже отфрезеровано покрытие улицы 2-я Прокатная. Мостовые плиты готовят к устройству гидроизоляции, обустраивают лестничный сход и устанавливают перила и световые опоры.

Сейчас ведутся работы по оборудованию подъездной дороги со стороны проспекта 50 лет Октября и проспекта Строителей. На улице Шехурдина устанавливают бордюрный камень и уплотняют песок и щебень.

На строительство моста выделено более 600 миллионов рублей, конструкция практически заново возведена с декабря прошлого года.