В ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» осуществляет реконструкцию сетей водоснабжения в микрорайоне «20 квартал» Заводского района города по улицам Хомяковой, Азина и Заречная с двумя переходами через ул. Тульская.

Протяженность реконструируемого участка составляет 1837 м. За счет выполнения работ на данном объекте у КВС появится техническая возможность подключения новых абонентов, в том числе, строящихся домов частного сектора в поселке Воробьевка, участки в котором выделены для многодетных семей.

В настоящее время компанией проложено 300м современных водопроводных сетей из полимерных материалов, срок службы которых составит не менее 50 лет.

Производство работ планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Напомним, что существующие коммуникации были построены в 1956 году и имеют высокую степень износа.

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При реконструкции и модернизации городского водного комплекса компанией «КВС» особое внимание уделяется не только качеству поставляемого ресурса, но и влиянию деятельности компании на экологическое состояние региона. Такие проблемы как истощение ресурсов питьевой воды, загрязнение окружающей среды являются ключевыми при принятии финансовых и инвестиционных решений. В этих вопросах «КВС» следует рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.