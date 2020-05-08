В Саратове продолжается реконструкция сквера Марины Расковой в Заводском районе. Глава города Михаил Исаев проверил ход работы в пятницу, 8 мая.

Сейчас на объекте уже провели планировку территории на площади 30 квадратных метров, демонтировали асфальтное покрытие, бордюры и фонари.

По проекту в зеленой зоне будет пруд с тремя фонтанами, система перелива между малым и большим водоемами. К ним будет подводить аллея от центрального входа в сквер. А еще высадят порядка трех тысяч кустарников.

Помимо этого установят памятник легендарной Марине Расковой, детские и спортивные площадки и велодорожку.

Реконструкцию планируется завершить к середине сентября, ко Дню города.

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