В прошлом году в Саратовской области было выловлено рекордное за последние 28 лет количество рыбы, сообщает пресс-служба регионального комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Фактический объем вылова рыбы в регионе приблизился к отметке в 3,6 тысячи тонн, или 120 процентов к уровню прошлого года. При этом в наступившем году планируется выловить почти 4, 8 тысячи тонн.

— В целом, уровень современного изъятия водных биоресурсов не нарушает их продукционных характеристик. Однако, в настоящее время использование промыслового запаса в волжских водохранилищах с учетом всех видов лова достигает 82-85 процента от возможного, — говорит председатель комитета Игорь Потапов.

По его словам, решение этой проблемы возможно только при помощи мер по воспроизводству и акклиматизации рыбы. Для этого в 2019 году в водохранилища области выпустили около 700 тысяч мальков. В основном, почти 340 тысяч – это молодь сазана, более 230 тысяч штук стерляди, и 105 тысяч растительноядных рыб.