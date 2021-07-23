Вчера, 22 июля, академик РАН, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко и ректор СГМУ Андрей Еремин встретились с представителями медицинского сообщества Саратова. Две из встреч прошли на базе университетских клинических больниц. Были обсуждены вопрос кадров, становление университетов как ведущих научных центров, развитие парадигмы «школа – университет – клиника».

Еще две встречи прошли с медицинскими работниками Кировского и Фрунзенского районов Саратова. На них присутствовали руководители и сотрудники учреждений здравоохранения. Во время встреч
активно обсуждались вопросы городского здравоохранения, потенциал его развития, привлечения кадров в службу «скорой», реформа поликлинического звена и многие другие.

Ректор ведущего медицинского вуза страны поделился опытом организации медицинской помощи в столичных лечебных учреждениях, работающих с сovid-19.

Была затронута тема вакцинации как определяющего фактора в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Петр Глыбочко ответил на вопросы медицинских работников об инновационных
научных разработках, расширении национального проекта «Здравоохранение», масштабировании программы диспансеризации.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here