Вчера, 22 июля, академик РАН, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко и ректор СГМУ Андрей Еремин встретились с представителями медицинского сообщества Саратова. Две из встреч прошли на базе университетских клинических больниц. Были обсуждены вопрос кадров, становление университетов как ведущих научных центров, развитие парадигмы «школа – университет – клиника».

Еще две встречи прошли с медицинскими работниками Кировского и Фрунзенского районов Саратова. На них присутствовали руководители и сотрудники учреждений здравоохранения. Во время встреч

активно обсуждались вопросы городского здравоохранения, потенциал его развития, привлечения кадров в службу «скорой», реформа поликлинического звена и многие другие.

Ректор ведущего медицинского вуза страны поделился опытом организации медицинской помощи в столичных лечебных учреждениях, работающих с сovid-19.

Была затронута тема вакцинации как определяющего фактора в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Петр Глыбочко ответил на вопросы медицинских работников об инновационных

научных разработках, расширении национального проекта «Здравоохранение», масштабировании программы диспансеризации.