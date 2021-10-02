В минувшую пятницу, 1 октября в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялось заседание Общего собрания членов Ассоциации юридического образования (АЮРО), участниками которого стали представители ведущих вузов страны, осуществляющих подготовку специалистов в области юриспруденции.

В работе заседания также приняла участие вице-президент АЮРО, ректор Саратовской государственной юридической академии профессор Екатерина Ильгова.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился президент Ассоциации, декан юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Голиченков, который озвучил итоги конкурса педагогического мастерства преподавателей правовых дисциплин в номинации «Лучший преподаватель гражданско-правовых дисциплин по версии АЮРО» и вручил победителям заслуженные награды.

Далее председатель правления АЮРО Александр Чанышев представил методические рекомендации для вузов, входящих в состав АЮРО, по интеграции результатов проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, в образовательный процесс.

В рамках повестки также обсуждались вопросы об утверждении новой редакции устава и регламента Ассоциации, о разработке комплекса мер по усилению ответственности студентов за предоставление поддельных документов и другие.

Кроме того, участники заседания утвердили положение о порядке присвоения учебным, производственно-практическим и справочным изданиям по юридическим дисциплинам грифа АЮРО, который будет свидетельствовать о том, что они рекомендованы к использованию в образовательном процессе.

Справочно:

Учредителями Ассоциации юридического образования в 2007 году стали Московский государственный юридический университет (МГЮА), Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Саратовская государственная юридическая академия, Уральский государственный юридический университет и Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

Сегодня главными задачи АЮРО являются содействие расширению гуманитарных, педагогических, научных и деловых связей между вузами, оказание помощи в реализации требований федерального государственного образовательного стандарта, проведение профессионально-общественной аккредитации профильных вузов, осуществление издательской и просветительской деятельности, обеспечение вузов учебно-методическими рекомендациями и другие.