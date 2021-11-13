В Москве в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой прошло заседание Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На нем были рассмотрены вопросы развития систем информационного обмена в деятельности субъектов системы профилактики и совершенствования работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в высших учебных заведениях.

С докладами на эти темы выступили замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай и другие спикеры.

Также одним из докладчиков стала ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.

Она поделилась успешным опытом организации социально-воспитательной деятельности Саратовской государственной юридической академии в вопросах работы с несовершеннолетними студентами. Выступление получило высокую оценку участников заседания Правительственной комиссии.

Предложения, озвученные докладчиками, будут использованы в подготовке методических рекомендаций по совершенствованию работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также специалистов, курирующих воспитательную работу в образовательных организациях высшего образования.