Министерство высшего образования и науки России лишило ученого звания ректора Саратовского государственного технического университета Олега Афонина. Документ появился на сайте ведомства.

Согласно приказу аттестат доцента по научной специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексные программы», выданные 25 января 2019 года аннулирован. Произошло это на основании обращения следственного комитета.

Подробности пока не раскрываются.

Напомним, контракт между СГТУ и Олегом Афониным заключен до 2024 года.