Сегодня в рамках официального визита делегации Саратовской области в Республику Узбекистан состоялась рабочая встреча ректора Саратовской государственной юридической академии профессора Екатерины Ильговой и ректора Ташкентского государственного юридического университета профессора Рахима Хакимова.

Кроме того, в мероприятии приняли участие проректор по стратегическому развитию и внешним связям СГЮА Александр Пермяков, руководитель сектора миграционного сопровождения и учета отдела международных связей СГЮА Андрей Левченко, проректор по международному сотрудничеству и непрерывному образованию ТГЮУ Дилшоджон Умаров, начальник управления международных связей ТГЮУ Ойбек Якубов, а также основатель и председатель правления Международного женского благотворительного общественного фонда «Женщина Востока», почетный профессор Института истории Академии наук Республики Узбекистан, почетный профессор кафедры физиологии и биофизики Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, международный эксперт по защите прав интеллектуальной собственности Саодат Турсунбаева.

Представители вузов обсудили вопросы развития международного и научно-исследовательского сотрудничества СГЮА и ТГЮУ, а также определили перспективы профессионального взаимодействия на ближайшее время.

Отметим, что сегодня также прошла встреча саратовской делегации с руководителем представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаилом Вождаевым, а завтра, 2 марта, состоится подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Саратовской государственной юридической академией и Самаркандским государственным университетом.