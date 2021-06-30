Сегодня,30 июня, в рамках рабочей поездки в Ртищевский район депутат облдумы Андрей Воробьев провел встречу с работниками РЖД.

Он рассказал, что правительство РФ дополнительно выделило финансирование на ремонт дорог для регионов. Область получит миллиард рублей, из них 600 миллионов пойдут на дороги Саратова, остальные — в районы.

Депутат напомнил, что максимально загруженные муниципальные дороги могут передать на региональный баланс. Он отметил, что это позволит использовать средства местного бюджета на ремонт внутренних дорог. Кроме того, трассу Ртищево-Балашов-Самойловка в этом году передали на федеральный баланс — это «другой стандарт содержания и ремонта».

— Тротуары и дороги — проблема многолетняя. Давайте расставим приоритеты — где необходимо провести ремонт в первую очередь, — предложил Воробьев.

От одной из активисток прозвучал адрес: улица Рябова. По ее словам, там необходимо срочно делать и тротуар, и дорогу.

— Называйте адреса. На основе ваших пожеланий мы составим дорожную карту, где нужно начинать ремонт в первую очередь, — сказал депутат.

Одна из местных жительниц рассказала, что в Ртищеве остро стоит вопрос с бродячими собаками.

— Во всем регионе такая проблема. Считаю, что надо построить питомники для безнадзорных животных. Чтобы собаки спокойно доживали там свои собачьи жизни, если их никто к себе не заберет, конечно. На мой взгляд, если животное стерилизовать и выпустить потом опять на волю, то это задачу не решит. Кусать людей пес не перестанет, — отметил парламентарий.

Еще один из участников встречи пожаловался, что на улице 50 лет Октября нет пешеходного перехода.

— Как нам дорогу переходить? Тротуар есть, светофора и перехода нет, — возмутился мужчина.

Житель с улицы Пензенской посетовал, что рядом с домами №№ 1А и 3 срезали качели на детской площадке.

— Дети — цветы жизни. По большому счету там теперь нет детской площадки как таковой! Им негде кататься теперь и играть, — рассказал мужчина.

— Там, возможно, прокуратура какое-то нарушение нашла. Поэтому и срезали. Мы обязательно разберемся и восстановим площадку. Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно не только строить новые ФОКи и стадионы, но и капитально ремонтировать обветшавшие площадки. Это касается и бесхозных детских игровых, и спортивных площадок. Следить за восстановленными объектами должна будет местная власть и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии, — отметил депутат.

После встречи с железнодорожниками депутат осмотрел улицу Рябова, на состояние которой ему сегодня пожаловались. На улице отсутствуют тротуары, дорога «залатана» и нет ни одной «зебры».

— Дети по этой дороге в школу ходят. Она стоит у нас первой в списке на ремонт, — резюмировал парламентарий.

Также Андрей Воробьев осмотрел спортплощадку у школы № 1. Из снарядов на ней стоит погнутое баскетбольное кольцо и один железный силовой тренажер. Активисты, собравшиеся у школы, пообещали собрать подписи с жителей, родителей и детей, которые занимаются спортом на площадке. Кроме того, депутат предложил местным жителям составить список инвентаря, необходимого школе для занятия физкультурой.

— Сначала проработаем вопрос с местными властями и областным правительством. Придам ускорение процессу. Думаю, что в этом году мы сможем обновить спортплощадку и сделать ее современной и многофункциональной. Я здесь, чтобы помочь решить проблемы, чтобы быть вам полезным. Для меня пример работы депутата — это председатель Госдумы Вячеслав Володин. Человек дела. Я работаю по такому же принципу, — заявил Андрей Воробьев.