Трагедия произошла вечером 25 августа в Ртищеве Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, местный житель сорвался с крыши своего дома по улице Красная и умер.

Выяснилось, что 45-летний мужчина вместе с другом ремонтировал кровлю своего дома.

Когда владелец дома стал забираться по лестнице, то сорвался и упал с высоты. Его приятель услышал крики и звук падения. Когда он подбежал к другу, тот уже лежал на земле мёртвым, — сообщили следователи.

Врачи «скорой» только констатировали смерть несчастного. В настоящее время выясняются точные причины случившегося.

Фото: СУ СКР