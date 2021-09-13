Часть ремонта моста Саратов-Энгельс, запланированного на 2021 год выполнена на 70 процентов. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

Ремонт запланирован на два года. Сейчас заделываются трещины на опорах моста. На этот год запланирован ремонт всех опор от городского пляжа до Энгельса. Ремонт опор саратовской половины моста запланирован на 2022 год.

Также планируется установить смотровые ходы под конструкциями моста, с помощью которых станет возможно регулярно проверять состояние опор. Сейчас это возможно только с поверхности води или при помощи альпинистов.

Стоит отметить, что в этом году планируют начать ремонтные работы на пяти мостах Саратовской области.