Накануне стало известно, что в Саратове затягиваются сроки ремонта тротуаров на улице Бабушкин взвоз. Об этом пишет мэр Михаил Исаев в своем профиле в Инстаграмме.

По его словам, ООО «Истэк» не уложился в обозначенные сроки по ремонту Бабушкиного взвоза. Директор несколько раз смещал дату, в которую они закончат реконструкцию лестниц и парапетов и при этом ни разу в нее не уложился.

— Если подрядчик не выведет на объект больше рабочих и не организует деятельность в несколько смен, администрация разорвет договор с ООО «Истэк», — добавил мэр.